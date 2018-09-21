В Ургенче милиционер отказался от взятки за незаконное возвращение авто

Нарушитель предложил сотруднику ОВД 400 тысяч сумов, но тот доложил руководству.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. В городе Ургенче Хорезмской области правонарушитель Х.А. 18 сентября предложил сотруднику ОВД взятку в 400 тысяч сумов за возвращение автомобиля со штрафплошадки, сообщает пресс-служба МВД.

"Восемнадцатого сентября в городе Ургенче Хорезмской области сотрудник ОВД заявил руководству о том, что Х.А. предложил взятку в размере 400 тыс. сумов, чтобы вытащить со штрафплощадки автомобиль знакомого А.Х., который был отправлен на штрафплощадку за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии", - говорится на сайте ведомства.

Однако сотрудник правоохранительных органов сообщил о произошедшем руководству, преступника задержали.

Ведется следствие, возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.