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Вагоны сошедшие с рельс

В Ташкенте сошли с рельсов две цистерны

МЧС
Происшествия
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В результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены строения.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. С рельсов железной дороги в одном из районов Ташкента сошли две цистерны, сообщает пресс-служба ГУВД.

В результате инцидента оказались повреждены строения – ограждение и частично стена подсобного помещения, никто не пострадал.

В Яшнабадском районе Ташкента на погрузочной станции Олтин тегермон с рельсов сошли два порожних вагона
© ГУВД г. Ташкента
В Яшнабадском районе Ташкента на погрузочной станции "Олтин тегермон" с рельсов сошли два порожних вагона

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 21 сентября около 11:35, цистерны предназначались для перевозки зерна.

"Сегодня, 21 сентября, примерно в 11:35 в Яшнабадском районе на погрузочной станции Олтин тегермон с рельсов сошли два порожних вагона (цистерны для перевозки зерна) грузового поезда", - говорится в сообщении.

В Яшнабадском районе Ташкента на погрузочной станции Олтин тегермон с рельсов сошли два порожних вагона
© ГУВД г. Ташкента
В Яшнабадском районе Ташкента на погрузочной станции "Олтин тегермон" с рельсов сошли два порожних вагона

На месте происшествия работают представители МВД, МЧС администрации Ташкента и ГУВД. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы, устанавливаются причины ситуации и сумма ущерба.

Теги:
грузоперевозки, Железная дорога, рельсы



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