Генпрокуратура сообщила сразу о пяти попытках подкупа ее сотрудников

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputniik. Генеральная прокуратура сообщила сразу о пяти случаях, когда преступники пытались подкупить сотрудников ее различных структур.
Прокурор Гузарского района Кашкадарьинской области обратился с рапортом на имя областного прокурора, в котором заявил, что после проведенной проверки председатель сельского схода граждан Ф.Ё. предложил ему взятку в размере 100 долларов. Позже мужчина был задержан с поличным при передаче денег.
Второй случай произошел в Хазораспском районе Хорезмской области. Стажер на должности старшего помощника прокурора сообщил, что неофициальный руководитель фермерского хозяйства Й.Б., после выявления фактов нарушения закона, предложил ему взятку в размере 3 тысяч долларов. Мужчина был задержан с поличным при передаче части суммы.
В рамках двух оставшихся случаев преступники пытались подкупить сотрудников Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генпрокуратуре, передает Podrobno.uz.
Так, оперативники задержали гражданина Н.М. во время дачи взятки в размере 300 долларов старшему инспектору филиала Андижанского областного управления БПИ. Взамен тот должен был не отправлять на проверку счетчик, установленный на предприятии по производству мороженного.
По всем этим случаям в отношении задержанных возбуждены уголовные дела в соответствии с частью 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия.