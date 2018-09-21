Генпрокуратура сообщила сразу о пяти попытках подкупа ее сотрудников

В каждом случае преступники предлагали разный размер взятки, суммы варьировались от ста долларов до трех тысяч.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputniik. Генеральная прокуратура сообщила сразу о пяти случаях, когда преступники пытались подкупить сотрудников ее различных структур.

Прокурор Гузарского района Кашкадарьинской области обратился с рапортом на имя областного прокурора, в котором заявил, что после проведенной проверки председатель сельского схода граждан Ф.Ё. предложил ему взятку в размере 100 долларов. Позже мужчина был задержан с поличным при передаче денег.

Второй случай произошел в Хазораспском районе Хорезмской области. Стажер на должности старшего помощника прокурора сообщил, что неофициальный руководитель фермерского хозяйства Й.Б., после выявления фактов нарушения закона, предложил ему взятку в размере 3 тысяч долларов. Мужчина был задержан с поличным при передаче части суммы.

Еще один факт был зафиксирован в Наманганской области. Руководитель предприятия "Хамкор курилиш сервис" был задержан при даче взятки в размере 300 долларов следователю прокуратуры. За это он должен был скрыть ущерб в размере 12,3 миллиона сумов и прекратить уголовное дело в отношении должностных лиц "Намангандонмаҳсулотлари".

В рамках двух оставшихся случаев преступники пытались подкупить сотрудников Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генпрокуратуре, передает Podrobno.uz.

Так, оперативники задержали гражданина Н.М. во время дачи взятки в размере 300 долларов старшему инспектору филиала Андижанского областного управления БПИ. Взамен тот должен был не отправлять на проверку счетчик, установленный на предприятии по производству мороженного.

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Во втором случае гражданин А.Ю. пытался подкупить за 400 долларов инспектора филиала Янгиюльского районного отдела БПИ. За эту сумму он просил не оформлять документы по факту незаконного подключения теплицы к газовым сетям общего пользования.

По всем этим случаям в отношении задержанных возбуждены уголовные дела в соответствии с частью 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия.