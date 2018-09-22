Аферистка из Бухары выманила у мужчины 152 миллиона сумов

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В правоохранительные органы Бухарской области обратился некий гражданин с жалобой на мошеннические действия в свой адрес.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"Гражданин Н.С. рассказал о том, что Мавлуда Акрамова заявила о большой партии товара, которую она привезла из Турции, и предложила ему совместное ведение бизнеса. Для этого она взяла у мужчины 152 миллиона сумов", - говорится в сообщении.

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Указывается также, что в качестве залога гражданка Акрамова оставила документы кадастра, принадлежащие ей, но до сих пор не выполнила обещание.

Сотрудники органов внутренних дел провели расследование и задержали аферистку. Как оказалось, ранее она уже была судима.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.