Страшное ДТП под Ферганой – легковой автомобиль вылетел в кювет и загорелся

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В субботу, 22 сентября, в районе шести часов утра на автомагистрали Навбахор-Уч уй-Олтиарик-Водил в районе махалли “Беларик” произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марки ВАЗ, и двух Chevrolet Lacetti.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti (гос. номер 40 S 039 OA) потерял управление и выехал на противоположную полосу движения, где столкнулся с автомобилями марки “ВАЗ-2106” и Lacetti (гос. номер 40 Q 220 DA).
В результате автомобили “ВАЗ-2106” и Lacetti упали в кювет, а последний загорелся.
В ДТП погибли трое человек, еще трое получили телесные повреждения разной степени.
Список погибших граждан:
1. Бахтиёр Хожиакбаров, 1977 г.р. (водитель автомобиля марки Lacetti (гос. номер 40 S 039 OA)).
2. Аъзамжон Махмудов, 1999 г.р. (пассажир автомобиля марки Lacetti (гос. номер 40 S 039 OA)).
3. Ахроржон Камолиддинов, 1999 г.р. (пассажир автомобиля марки Lacetti (гос. номер 40 Q 220 DA)).
Пострадавшие граждане:
1. Камолиддин Маназаров, 1938 г.р. (водитель автомобиля марки Lacetti (гос. номер 40 Q 220 DA)).
2. Хурсаной Маназарова, 1952 г.р. (пассажир автомобиля марки Lacetti (гос. номер 40 Q 220 DA)).
3. Дилмурод Комилов, 1989 г.р. (водитель автомобиля марки “ВАЗ-2106” (гос. номер 40 О 976 РA)).
Пострадавшие граждане доставлены в реанимационное отделение центральной больницы Янгиабадского района.