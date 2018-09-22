Страшное ДТП под Ферганой – легковой автомобиль вылетел в кювет и загорелся

В результате ДТП трое человек погибли, еще трое получили ранения.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В субботу, 22 сентября, в районе шести часов утра на автомагистрали Навбахор-Уч уй-Олтиарик-Водил в районе махалли “Беларик” произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марки ВАЗ, и двух Chevrolet Lacetti.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti (гос. номер 40 S 039 OA) потерял управление и выехал на противоположную полосу движения, где столкнулся с автомобилями марки “ВАЗ-2106” и Lacetti (гос. номер 40 Q 220 DA).

В результате автомобили “ВАЗ-2106” и Lacetti упали в кювет, а последний загорелся.

В ДТП погибли трое человек, еще трое получили телесные повреждения разной степени.

Список погибших граждан:

1. Бахтиёр Хожиакбаров, 1977 г.р. (водитель автомобиля марки Lacetti (гос. номер 40 S 039 OA)).

2. Аъзамжон Махмудов, 1999 г.р. (пассажир автомобиля марки Lacetti (гос. номер 40 S 039 OA)).

3. Ахроржон Камолиддинов, 1999 г.р. (пассажир автомобиля марки Lacetti (гос. номер 40 Q 220 DA)).

Пострадавшие граждане:

1. Камолиддин Маназаров, 1938 г.р. (водитель автомобиля марки Lacetti (гос. номер 40 Q 220 DA)).

2. Хурсаной Маназарова, 1952 г.р. (пассажир автомобиля марки Lacetti (гос. номер 40 Q 220 DA)).

3. Дилмурод Комилов, 1989 г.р. (водитель автомобиля марки “ВАЗ-2106” (гос. номер 40 О 976 РA)).

Пострадавшие граждане доставлены в реанимационное отделение центральной больницы Янгиабадского района.