В Ташкенте полыхал ночной клуб

Пожар произошел в ночном клубе "Территория" на Чиланзаре.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Возгорание произошло в здании ночного клуба «Территория» рядом с рестораном "Sputnik" Чиланзарского района Ташкента, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

"Сигнал о возгорании поступил 22 сентября в 17:52. Через 8 минут, в 18:00, на место происшествия прибыло 4 пожарных расчета. В 18:17 пожар был локализован, а в 18:30 – полностью потушен", - говорится в сообщении.

В результате пожара сгорело 60 кв. м. крыши заведения.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Очевидцы сняли видео пожара на мобильные телефоны. Их предоставляет портал UzNews.uz.