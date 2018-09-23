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Сотрудник пожарной службы, архивное фото

В Ташкенте полыхал ночной клуб

© Sputnik / Кейтлин Оукс
Происшествия
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Пожар произошел в ночном клубе "Территория" на Чиланзаре.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Возгорание произошло в здании ночного клуба «Территория» рядом с рестораном "Sputnik" Чиланзарского района Ташкента, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

"Сигнал о возгорании поступил 22 сентября в 17:52. Через 8 минут, в 18:00, на место происшествия прибыло 4 пожарных расчета. В 18:17 пожар был локализован, а в 18:30 – полностью потушен", - говорится в сообщении.

В результате пожара сгорело 60 кв. м. крыши заведения.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Очевидцы сняли видео пожара на мобильные телефоны. Их предоставляет портал UzNews.uz.




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