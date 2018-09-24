Жители Узбекистана почувствовали землетрясение

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Поздно вечером в воскресенье, 23 сентября, жители Узбекистана ощутили небольшое землетрясение, произошедшее на приграничной территории с Таджикистаном.
Как сообщает пресс-служба МЧС республики, координаты землетрясения таковы: 39,68 градуса северной широты, 68,46 градуса восточной долготы.
Магнитуда М=3,7. Глубина h=5 км.
Расстояние от Ташкента - 187 километров в юго-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана: Гулистан - 2 балла, Джизак - 2 балла.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.