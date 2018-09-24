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Сейсмография, архивное фото

Жители Узбекистана почувствовали землетрясение

© AFP 2018 / FREDERICK FLORIN
Происшествия
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Эпицентр магнитудой 3,7 находился в пограничной области Узбекистана с Таджикистаном.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Поздно вечером в воскресенье, 23 сентября, жители Узбекистана ощутили небольшое землетрясение, произошедшее на приграничной территории с Таджикистаном.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, координаты землетрясения таковы: 39,68 градуса северной широты, 68,46 градуса восточной долготы.

Землетрясение
SAM YEH / AFP
Узбекистан содрогнулся: жители республики ощутили землетрясение

Магнитуда М=3,7. Глубина h=5 км.

Расстояние от Ташкента - 187 километров в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана: Гулистан - 2 балла, Джизак - 2 балла.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.




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