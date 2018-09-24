Двое узбекистанцев, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Подмосковье

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Двое граждан Узбекистана, в том числе ребенок, погибли при пожаре на складе в городском округе Мытищи Московской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб региона.

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"В результате пожара на железобетонном складе площадью 1000 квадратных метров в городском округе Мытищи погибли два человека, в том числе ребенок - оба граждане Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время пожар уже ликвидирован.

Обстоятельства ЧП выясняются.