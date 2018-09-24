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Пожарно-спасательные подразделение МЧС России

Двое узбекистанцев, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Подмосковье

© Пресс-служба МЧС РФ
Происшествия
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Трагедия произошла в округе Мытищи, причины ЧП выясняются.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Двое граждан Узбекистана, в том числе ребенок, погибли при пожаре на складе в городском округе Мытищи Московской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб региона.

Сотрудник пожарной службы, архивное фото
© Sputnik / Кейтлин Оукс
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"В результате пожара на железобетонном складе площадью 1000 квадратных метров в городском округе Мытищи погибли два человека, в том числе ребенок - оба граждане Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время пожар уже ликвидирован.

Обстоятельства ЧП выясняются.




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