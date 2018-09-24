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Гражданка Узбекистана погибла в ДТП в Астраханской области

© Pixabay
Происшествия
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Водитель, а также 24-летняя девушка, 40-летняя женщина и 50-летний мужчина были госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Гражданка Узбекистана погибла, а трое ее соотечественников и жительница Астраханской области пострадали в ДТП под Астраханью, сообщает УМВД России по региону.

Авария произошла в воскресенье на 16-м километре автодороги Ахтубинск - Нижний Баскунчак.

"Местная жительница 1986 года рождения, находившаяся за рулем автомобиля Nissan Almera, не справилась с управлением и совершила опрокидывание. Она перевозила в салоне четырех рабочих из Республики Узбекистан", - передает пресс-служба МВД.

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© Sputnik / Алексей Куденко
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В результате ДТП пассажирка 1978 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Водитель, а также 24-летняя девушка, 40-летняя женщина и 50-летний мужчина получили закрытые черепно-мозговые травмы, переломы ребер, ключицы, костей таза и множественные ушибы. Они были доставлены в реанимационное и травматологическое отделения.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека и причинение вреда здоровью людей, полиция проводит проверку.




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