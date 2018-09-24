Узбекский Отелло: на рынке в Сурхандарье мужчина убил жену из ревности

Поножовщина произошла 21 сентября в 11:30 на глазах у посетителей, ведутся следственные мероприятия.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. На рынке "Чорсу" в Сурхандарьинской области 21 сентября в 11:30 мужчина из ревности зарезал жену, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Гражданин Ж.А. убил свою супругу З.Д. на глазах у посетителей, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по статье 97,1 об умышленном убийстве. Ведется следствие.

"Совершено убийство на почве ревности", - говорится в сводке оперативных сведений прокуратуры.

Согласно Уголовному кодексу Республики Узбекистан, умышленное убийство наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет. В случае отягчающих обстоятельств – беременности жертвы, особой жестокости, рецидива – срок наказания может увеличиться до 25 лет или пожизненного.