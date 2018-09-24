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Возбуждено дело после гибели в Мытищах матери с ребенком из Узбекистана

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Погибла сотрудница складского помещения ООО "Снабсервис", где произошел пожар, а также ее дочь.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Следователи завели уголовное дело после гибели женщины и ее несовершеннолетней дочери при пожаре на складе в Мытищах.

"В ходе тушения возгорания на территории складского помещения ООО "Снабсервис" обнаружено тело сотрудницы 1971 года рождения и ее дочери 2004 года рождения", - передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. 

Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

Пожарно-спасательные подразделение МЧС России
© Пресс-служба МЧС РФ
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Следователи выясняют площадь возгорания, добавила она. Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, планируется назначение пожаро-технической. Проводятся допросы.

В Минздраве Московской области сообщили, что при пожаре также пострадали два человека, госпитализация им не понадобилась. По данным экстренных служб региона, погибшие - граждане Узбекистана.




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