Две женщины пытались незаконно ввезти в Узбекистан более 3 тысяч мобильных

Сотрудники таможенного поста "Навои" Ташкентской области задержали гражданок Р.О. и Б.А., товар не был указан в таможенной декларации.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. На таможенном посту "Навои" Ташкентской области задержали двух злоумышленниц, которые пытались незаконно провезти в Узбекистана мобильные телефоны, сообщает пресс-служба МВД.

"Задержаны гражданки Р.О. и Б.А., во время перевозки не указанных в таможенной декларации 3 047 штук мобильных телефонов, на общую сумму 224 миллиона 731 тысячи сумов из Республики Казахстан в Республику Узбекистан", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Согласно статье 247 Уголовного кодекса Узбекистана, контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документации или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или декларированием не своим наименованием сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных, взрывчатых веществ наказывается лишением свободы от пяти до 10 лет.