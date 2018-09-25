В Ферганской области задержали скотокрада

Неизвестный проник в фермерское хозяйство 21 сентября, он украл две единицы скота.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В Алтыарыкском районе Ферганской области сотрудники правоохранительных органов задержали скотокрада, сообщает пресс-служба МВД.

"Двадцать первого сентября в Алтыарыкском районе Ферганской области неизвестный проник в фермерское хозяйство "Хушнуд Билол" и украл две единицы крупнорогатого скота, принадлежащих И.А. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Милиция задержала гражданина Б.А., проживающего в том же районе. Ведется следствие.

Согласно статье 169 Уголовного кодекса Узбекистана, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 50 минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет.

При этом, если кража совершена из одежды, сумки или другой клади, в значительном размере или по предварительном сговору лиц, штраф увеличивается до 300 МРЗП, а срок наказания – до 3-5 лет.