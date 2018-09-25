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Мужчина в наручниках

СМИ: в Самарканде взяли с поличным главу филиала "Узбекистон почтаси"

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Правоохранители задержали чиновника в момент получения 40 тысяч долларов от гражданина, который надеялся таким образом приобрести землю для строительства магазина.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В Самаркандской области прокуратура задержала с поличным директора регионального филиала акционерного общества "Узбекистон почтаси", сообщает УзА со ссылкой на источники в прокуратуре.

Как уточнили в правоохранительных органах, Ш. Умарова задержали в момент получения взятки. Гражданин У.Ёкубов предложил ему 40 тысяч долларов за выделение земельного участка на территории филиала под строительство магазина и пункта бытового обслуживания.

Американская валюта в конверте
© Flickr/ Chris Potter
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Прокуратура возбудила уголовное дело по части 4 статьи 168 и части 3 статьи 211 Уголовного кодекса Узбекистана, ведется следствие. Чиновника заключили под стражу.

В последнее время в Узбекистане выросло число дел о коррупции в правительственных кругах и администрациях разных районов. На прошлой неделе Генпрокуратура сообщила сразу о пяти попытках подкупа сотрудников – в Кашкадарьинской, Хорезмской и Наманганской областях, а также в Бюро принудительного исполнения при прокуратуре.

Теги:
"Узбекистон почтаси", Коррупция, взятка



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