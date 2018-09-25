СМИ: в Самарканде взяли с поличным главу филиала "Узбекистон почтаси"

Правоохранители задержали чиновника в момент получения 40 тысяч долларов от гражданина, который надеялся таким образом приобрести землю для строительства магазина.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В Самаркандской области прокуратура задержала с поличным директора регионального филиала акционерного общества "Узбекистон почтаси", сообщает УзА со ссылкой на источники в прокуратуре.

Как уточнили в правоохранительных органах, Ш. Умарова задержали в момент получения взятки. Гражданин У.Ёкубов предложил ему 40 тысяч долларов за выделение земельного участка на территории филиала под строительство магазина и пункта бытового обслуживания.

Прокуратура возбудила уголовное дело по части 4 статьи 168 и части 3 статьи 211 Уголовного кодекса Узбекистана, ведется следствие. Чиновника заключили под стражу.

В последнее время в Узбекистане выросло число дел о коррупции в правительственных кругах и администрациях разных районов. На прошлой неделе Генпрокуратура сообщила сразу о пяти попытках подкупа сотрудников – в Кашкадарьинской, Хорезмской и Наманганской областях, а также в Бюро принудительного исполнения при прокуратуре.