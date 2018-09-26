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Начальник районного СЭС пытался дать взятку сотруднику Генпрокуратуры

CC BY 2.0 / Chris Potter / Did You Say "Bribe"?
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Чтобы скрыть нарушения начальник СЭС пытался дать 200 долларов представителю Генпрокуратуры.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Представители прокуратуры задержали начальника Санитарно-эпидемиологические службы (СЭС) Сайхунабадского района, сообщает корреспондент Podrobno.uz.  

"Начальник районного СЭС Б.Д. предложил сотруднику прокуратуры взятку в размере 200 долларов взамен на то, чтобы он не указывал недостатки в акте по выявленным нарушениям в деятельности организации. Б.Д. задержан с вещественными доказательствами при попытке дачи взятки в размере 200 долларов в служебном кабинете сотрудника прокуратуры", – отметили в Генпрокуратуре.

Американская валюта в конверте
© Flickr/ Chris Potter
Взятки не гладки: самые громкие коррупционные дела в Узбекистане
По данному факту в отношении Б.Д. возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия, пишет Podrobno.uz.

Дача взятки в Узбекистане наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет. При отягчающих обстоятельствах преступник может сесть в тюрьму и на 15 лет.




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