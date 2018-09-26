В Астане мужчина спас выпавшего с 10 этажа ребенка

Сосед мальчика увидел, что тот висит, цепляясь за карниз, и подставил руки.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. В Астане мужчина спас выпавшего из окна десятого этажа мальчика, сообщает Sputnik Казахстан.

Артем Карев заметил, что ребенок висит, цепляясь за карниз, и успел подставить руки. У Карева в тот день был выходной, он оказался на балконе этажом ниже случайно.

По его словам, мальчик провисел 15 секунд и сорвался вниз, он летел три метра.

"В первый раз в такую ситуацию попал. Покрепче встал и руки начал под него подставлять", - передает Sputnik Казахстан слова мужчины.

До этого ребенка пытались спасти находящиеся на улице люди, они растянули одеяло.

Мальчику примерно 7 лет. Он тепло оделся, хотел выйти из квартиры, но понял, что заперт, и попытался разрезать москитную сетку.