В ДТП в Навоийской области погибли двое пакистанцев

Еще одного пострадавшего пакистанца доставили в реанимационное отделение Навоийского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. В ДТП в Навоийской области погибли трое, двое из них - граждане Пакистана, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Навоийской области, 25 сентября в районе 17:30 по местному времени на 40-41 километре автомагистрали 4P-36 "Джизак-Фориш-Кизилча" произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Lacetti. Водитель Toyota потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lacetti.

В результате ДТП погибли двое граждан Пакистана, находившихся в автомобиле Toyota, и один гражданин Узбекистана, ехавший в Lacetti.

Еще одного пострадавшего пакистанца доставили в реанимационное отделение Навоийского филиала РНЦЭМП.