В Ташкенте директора школы уволили за манипуляции при ремонте

Дилфузу Саидмуродову освободили от должности после проверки, проведенной Министерством народного образования Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В Ташкенте отстранили от должности директора школы №210 Дилфузу Саидмуродову, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

Решение было принято после проверки, проведенной специалистами ведомства.

В конце августа на странице "Халқ билан мулоқот /Диалог с народом" в Facebook появилась сообщение с фотографией о том, что водитель грузовика высыпал учебники прямо на асфальт во дворе школы.

Также в министерство поступали жалобы от родителей учеников о качестве ремонтных работ.

Согласно результатам проверки, Саидмуродова продала строительные материалы, полученные после сноса здания, а также нелегально срубленные деревья с территории школы.

Кроме того, она приписала в документы 56,5 миллиона сумов якобы на строительно-ремонтные работы.

Ситуацию изучают в Департаменте борьбы с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.