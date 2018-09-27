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В Ташкенте директора школы уволили за манипуляции при ремонте

CC0 / pixabay
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Дилфузу Саидмуродову освободили от должности после проверки, проведенной Министерством народного образования Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В Ташкенте отстранили от должности директора школы №210 Дилфузу Саидмуродову, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

Решение было принято после проверки, проведенной специалистами ведомства.

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© Flickr/ Chris Potter
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В конце августа на странице "Халқ билан мулоқот /Диалог с народом" в Facebook появилась сообщение с фотографией о том, что водитель грузовика высыпал учебники прямо на асфальт во дворе школы.

Также в министерство поступали жалобы от родителей учеников о качестве ремонтных работ.

Согласно результатам проверки, Саидмуродова продала строительные материалы, полученные после сноса здания, а также нелегально срубленные деревья с территории школы.

Кроме того, она приписала в документы 56,5 миллиона сумов якобы на строительно-ремонтные работы.

Ситуацию изучают в Департаменте борьбы с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Теги:
Коррупция, Увольнение, школа



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