21:28 27 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Преступник за решеткой

Задержан вооруженный преступник, которого искал весь Ташкент

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
Получить короткую ссылку
526 0 0

Шохрух Жураев Кобил угли оказал сопротивление, он имел при себе нож.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В Ташкенте задержали члена преступной группы, особо опасного преступника Жураев Шохрух Кобил угли, сообщает пресс-служба ГУВД.

Он имел при себе нож и оказал сотрудникам правоохранительных органов сопротивление.

"Сегодня примерно в 15.30 часов в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, несмотря на оказанное сопротивление, Жураев Шохрух Кобил угли, разыскиваемый за совершение тяжких преступлений, был задержан", - говорится в сообщении.

При этом в розыске остается последний участник группировки – 29-летний Баходир Бахтиёрович Юлдашев.

Правоохранители столицы просят жителей и гостей города, которым известна любая информация о преступнике, сообщить ее по телефонам 102, (71) 281-94-81, (98) 362-51-14. Позвонившим гарантируется полная конфиденциальность.

Теги:
ГУВД Ташкента, Розыск, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
Готовы к бою: Узбекистан и Таджикистан остановили условных террористов
Танцевальная кругосветка: как ансамбль Моисеева завел ташкентский зал
Танцевальная "кругосветка": как ансамбль Моисеева завел ташкентский зал
Изменение ставки рефинансирования
Почему в Узбекистане выросла ставка рефинансирования и на что она влияет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054