Задержан вооруженный преступник, которого искал весь Ташкент

Шохрух Жураев Кобил угли оказал сопротивление, он имел при себе нож.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В Ташкенте задержали члена преступной группы, особо опасного преступника Жураев Шохрух Кобил угли, сообщает пресс-служба ГУВД.

Он имел при себе нож и оказал сотрудникам правоохранительных органов сопротивление.

"Сегодня примерно в 15.30 часов в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, несмотря на оказанное сопротивление, Жураев Шохрух Кобил угли, разыскиваемый за совершение тяжких преступлений, был задержан", - говорится в сообщении.

При этом в розыске остается последний участник группировки – 29-летний Баходир Бахтиёрович Юлдашев.

Правоохранители столицы просят жителей и гостей города, которым известна любая информация о преступнике, сообщить ее по телефонам 102, (71) 281-94-81, (98) 362-51-14. Позвонившим гарантируется полная конфиденциальность.