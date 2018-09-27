В метро Ташкента спасли упавшего на рельсы студента

Инцидент произошел около 13:50 на станции "Новза", молодому человеку внезапно стало плохо, он потерял сознание.

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Сотрудники Ташкентского метрополитена спасли упавшего на пути студента третьего курса Ташкентского экономического университета, сообщила пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

"Перед тем, как врачи забрали его, студент успел рассказать, что ему внезапно стало плохо и он потерял сознание. Со стороны потерпевшего нет никаких претензий к метрополитену и его сотрудникам", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в четверг в 13:49 на станции "Новза", потерпевший – студент 3 курса Ташкентского экономического университета.