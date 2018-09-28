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Правоохранители Ташкента проверили данные о злоумышленнице в школе №166

© iibb.uz
Происшествия
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Информация о женщине, которая якобы заманивала двух школьниц в автомобиль, где находился еще один человек, не подтвердилась.

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента проверили информацию о злоумышленнице, которая якобы заманивала двух школьниц в автомобиль, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, ничего подобного не происходило.

Ранее в социальных сетях и мессенджере Telegram была распространена аудиозапись, которую якобы сделала родительница одной из третьеклассниц, о том, что неизвестная женщина под предлогом просьбы сфотографировать ее на мобильный телефон заманивает двух третьеклассниц в автомобиль, где находится еще один человек.

"Этот случай произошел возле школы номер 166 Яшнабадского района!" – говорится в подписи аудиофайлу.

Правоохранительные органы опросили всех сотрудников органов внутренних дел, изучили записи с камер видеонаблюдения, провели опрос учителей и родителей. Данные не подтвердились, а директор заявил, что среди учащихся третьих классов нет девочек с именами Арина и Эля.

Теги:
ГУВД Ташкента, Школа, Ташкент



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