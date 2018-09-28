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В Бухарской области задержали с поличным наркодилера

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Гражданин пытался продать более 40 граммов марихуаны, а при обыске в его доме обнаружили еще пять килограммов.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. В Джандарском районе Бухарской области задержали с поличным продавца марихуаны, сообщает пресс-служба МВД.

"25 сентября в Джандарском районе Бухарской области в результате проведенных мероприятий "Корадори-2018" сотрудниками ОВД, гражданин Р.С., был задержан с поличным при продаже 40,43 гр. наркотического вещества марихуана, также в его доме обнаружено и изъято 5 кг. 860 гр. наркотического вещества марихуана", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Согласно Уголовному кодексу Республики Узбекистан, незаконное изготовление, приобретение, хранение, провоз или пересылка и сбыт наркотических веществ наказывается лишением свободы от пяти до 20 лет. Решение зависит от наличия отягчающих обстоятельств.

Теги:
Арест и задержание, Правоохранительные органы, Наркотики



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