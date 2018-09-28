В Астрахани узбекистанец погиб в ДТП из-за коровы

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. В Астрахани из-за коровы на трассе Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь в ДТП погибли казахстанец и узбекистанец, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 4:00 на 87-м километре 28-летний гражданин Казахстана случайно наехал на корову. От удара машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Daewoo Nexia.

Пресс-служба УМВД России по Астрахани Узбекистанец погиб в ДТП из-за коровы в Астрахани

"57-летний водитель второго транспортного средства, проживавший в городе Черкесске, а также его пассажир 1997 года рождения из Республики Узбекистан, находившийся на заднем сидении слева, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Еще два пассажира автомобиля Daewoo Nexia, иностранцы в возрасте 27 и 29 лет, не пострадали", - уточняется на сайте.

Погонщика рогатого скота, который не уследил за своей подопечной, привлекли к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Проводится проверка.