Узбекистанец сгорел в общежитии в Астане

Загорелись контейнеры, переоборудованные под общежитие, на площади 150 квадратных метров, где проживали 25 работников мусороперерабатывающего завода.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Пожар произошел в контейнерах, переоборудованных под общежитие в Астане, на месте происшествия обнаружено тело гражданина Узбекистана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального представителя Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслана Иманкулова.

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По его данным, ночью в Астане произошло загорание контейнеров, переоборудованных под общежитие, на площади 150 квадратных метров, где проживали 25 работников мусороперерабатывающего завода. Пожар ликвидирован в 05.04 (02.04 мск).

"На месте пожара обнаружено тело одного из работников — гражданина Республики Узбекистан 1990 года рождения. Причина пожара устанавливается", - сообщил Иманкулов.

В ликвидации пожара были задействованы 19 сотрудников столичной службы пожаротушения и 5 единиц специализированной пожарной техники.