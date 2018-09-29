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A photo of Sayfullo Saipov is displayed at a news conference at One Police Plaza Wednesday, Nov. 1, 2017, in New York. Saipov is accused of driving a truck on a bike path that killed several and injured others Tuesday near One World Trade Center.

Прокуратура США требует приговорить к смерти нью-йоркского террориста

AP Photo / Craig Ruttle
Происшествия
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Тема:
Теракт в Нью-Йорке: узбекистанец наехал на толпу во имя ИГ (32)
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Узбекистанец Сайфулло Саипов в прошлом году убил на Манхэттене восемь человек

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Американские прокуроры приняли решение требовать у суда смертного приговора для 30-летнего гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова, обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке в октябре прошлого года.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на судебные документы.

Отметим, что в последний раз высшая мера наказания в этом штате была приведена в исполнение в 1953 году – тогда казнили Юлиуса и Этель Розенбергов, которых обвинили в атомном шпионаже в пользу Советского Союза.

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Ранее американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter также потребовал, чтобы исполнителя теракта в Нью-Йорке приговорили к смерти.

Грузовик, которым управлял Сайфулло Саипов
Don EMMERT / AFP
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Напомним, 31 октября 2017 года в Нью-Йорке грузовик совершил автонаезд на велосипедистов в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, затем врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции, подозреваемый был госпитализирован.

Отметим, что в суде Саипов свою вину не признал.

Адвокаты просят прокурора не запрашивать для Саипова смертную казнь >>>

Тема:
Теракт в Нью-Йорке: узбекистанец наехал на толпу во имя ИГ (32)



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