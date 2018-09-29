Еще один заместитель хокима задержан при получении взятки

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Власти Узбекистана продолжают борьбу с коррумпированными чиновниками.

Не успели затихнуть разговоры, связанные с задержанием хокима Юнусабадского района Бахтиёра Абдусаматова, а вслед за ним заместителя хокима Бойсунского района Сурхандарьинской области, как правоохранители задержали с поличным заместителя хокима Чустского района Наманганской области Шарофиддина Юсупжонова.

Телеканал "Узбекистан 24" подготовил сюжет, в котором рассказывается об инциденте.

"Житель Чустского района Наманганской области обратился к заместителю хокима района по вопросам сельского и водного хозяйства Шарофиддину Юсупжонову с просьбой о выделении 5,3 гектара земли для создания садоводческого фермерского хозяйства. В ответ заместитель хокима потребовал 2 тысячи долларов», - гвоорится в сообщении.

Заместитель районной администрации был задержан с поличным при получении 1,8 тысячи долларов.

Шарофиддин Юсупжонов родился в 1979 году в Учкурганском районе Наманганской области, женат, имеет троих детей.

Задержан хоким Юнусабадского района Ташкента >>>

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 210 (получение взятки) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.

Заместитель хокима Сурхандарьинской области задержан за взятку >>>