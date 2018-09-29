15:23 29 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии приближается к 400

© Sputnik / Том Балмфорт
Происшествия
Получить короткую ссылку
9 0 0

Число жертв стихийного бедствия превысило 380 человек. Однако еще несколько сотен на данный момент считаются пропавшими без вести, поэтому число погибших может увеличиться.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 384 человек.

Об этом сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

При этом, по данным местных властей, еще несколько сотен человек на данный момент считаются пропавшими без вести, поэтому число погибших может увеличиться.

Основной удар цунами, вызванного землетрясением магнитудой 7,5, пришёлся на прибрежный город Палу - там много тел было найдено на береговой линии, где собирались провести пляжный фестиваль.

Напомним, утром в пятницу, 28 сентября, у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков.

Затем на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Микроволновая печь на дне моря у острова Сифнос, Греция
Невероятные находки с морских глубин, или Зачем на дне нужна микроволновка
Стало известно, на чьей могиле установили надгробие в виде iPhone
Ядерное оружие – какое, где и сколько

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054