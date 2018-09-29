Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии приближается к 400

Число жертв стихийного бедствия превысило 380 человек. Однако еще несколько сотен на данный момент считаются пропавшими без вести, поэтому число погибших может увеличиться.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 384 человек.

Об этом сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

При этом, по данным местных властей, еще несколько сотен человек на данный момент считаются пропавшими без вести, поэтому число погибших может увеличиться.

Berdasarkan konferensi pers yang disampaikan Kepala @BNPB_Indonesia, @Sutopo_PN pukul 13.00 WIB, sebanyak 384 meninggal dunia di Kota Palu. Sementara itu, BNPB belum mendapatkan data korban meninggal yang ada di Kabupaten Donggala. #BREAKINGNEWS pic.twitter.com/wsspl5ueyM — KOMPAS TV (@KompasTV) 29 сентября 2018 г.

Основной удар цунами, вызванного землетрясением магнитудой 7,5, пришёлся на прибрежный город Палу - там много тел было найдено на береговой линии, где собирались провести пляжный фестиваль.

Напомним, утром в пятницу, 28 сентября, у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков.

Затем на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.