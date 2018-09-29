В Кыргызстане наказали милиционеров за ситуацию с супругой Эрдогана

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Республике Кыргызстан наказали правоохранителей, из-за которых супруга президента Турции Эмине Эрдоган попала в пробку на подъезде к этногородку "Кырчын" на Иссык-Куле, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По итогам расследования приказом министра внутренних дел от должности освободили начальника Управления ДПС и АП ГУОБДД, начальника ОБДД по УВД Иссык-Кульской области, начальник ДПС АП по УВД Иссык-Кульской области, а начальник Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Канат Джумагазиев Канат Джумагазиев получил строгий выговор.

Кроме того, начальника УВД Иссык-Кульской области Октября Урмабетова, младшего инспектора ООБДД по ОВД Тюпского района и старшего инспектора ООБДД по УВД Нарынской области предупредили о неполном служебном соответствии.