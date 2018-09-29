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Дорожный знак возле дороги Бишкек–Иссык-Куль

В Кыргызстане наказали милиционеров за ситуацию с супругой Эрдогана

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Начальник Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения получил строгий выговор, другие правоохранители лишились постов.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Республике Кыргызстан наказали правоохранителей, из-за которых супруга президента Турции Эмине Эрдоган попала в пробку на подъезде к этногородку "Кырчын" на Иссык-Куле, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По итогам расследования приказом министра внутренних дел от должности освободили начальника Управления ДПС и АП ГУОБДД, начальника ОБДД по УВД Иссык-Кульской области, начальник ДПС АП по УВД Иссык-Кульской области, а начальник Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Канат Джумагазиев Канат Джумагазиев получил строгий выговор.

Кроме того, начальника УВД Иссык-Кульской области Октября Урмабетова,  младшего инспектора ООБДД по ОВД Тюпского района и старшего инспектора ООБДД по УВД Нарынской области предупредили о неполном служебном соответствии.

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Теги:
Правоохранительные органы, Реджеп Тайип Эрдоган, Иссык-Куль



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