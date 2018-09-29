Мощный взрыв в Донецке – ранен кандидат на пост главы ДНР

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В столице самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу, 29 сентября, прогремел мощный взрыв.

В результате инцидента пострадали три человека, в том числе кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.

Взрыв произошел на съезде местной Компартии.

Как сообщает РИА Новости, в момент взрыва внутри здания находилось около 50 человек. На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги.

Руководитель коммунистической партии ДНР Борис Литвинов заявил журналистам, что взрыв был направлен против кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в самопровозглашенной ДНР и против самой партии.

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По его словам – это попытка сорвать участие в выборах.

Кроме того, Борис Литвинов заявил, что взрывное устройство могло быть активировано дистанционно либо часовым механизмом.

Игорь Хакимзянов в 2014 году был главой Минобороны ДНР. Он подал документы в ЦИК республики для участия в выборах 11 ноября на пост главы ДНР.

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Напомним, 31 августа в республике в результате взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко.