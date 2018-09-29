Водители недоумевают: в Ташкенте Lacetti чудом не свалился в арык

Авто почти перевернулось над широким арыком, но владелец успел вовремя затормозить и предотвратить происшествие.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В группе "Водители Ташкента" в социальной сети Facebook появились кадры с Chevrolet Lacetti, которая чудом успела затормозить и не упасть в арык.

Фотографию прокомментировали пользователи.

"У нас здесь все больные на скорость и маневренность. Каждый себя считает что он на гонках в формуле,куда все спешат" , - высказывается Сергей Зейтуллаев.

"На скорости ехал вперед. Перед машины подкинуло. Тормознул аккурат над арыком" , - описал ситуацию Алексей Цой,

Большинство участников дискуссии возмутила неаккуратность водителя, ему указали на нарушения правил дорожного движения и посоветовали быть осторожнее.

Впрочем, нашлись и скептики, которые усмотрели в картинке признаки фотошопа. Однако некоторые участники дискуссии настаивают на том. что собственными глазами видели это и даже стали свидетелями того, как вытаскивали машину после инцидента.