20:06 29 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
В Ташкенте почти перевернулась машина

Водители недоумевают: в Ташкенте Lacetti чудом не свалился в арык

© Foto : "Водители Ташкента"
Происшествия
Получить короткую ссылку
13710

Авто почти перевернулось над широким арыком, но владелец успел вовремя затормозить и предотвратить происшествие.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В группе "Водители Ташкента"  в социальной сети Facebook появились кадры с Chevrolet Lacetti, которая чудом успела затормозить и не упасть в арык.

Фотографию прокомментировали пользователи.

"У нас здесь все больные на скорость и маневренность. Каждый себя считает что он на гонках в формуле,куда все спешат" , - высказывается Сергей Зейтуллаев.

"На скорости ехал вперед. Перед машины подкинуло. Тормознул аккурат над арыком" , - описал ситуацию Алексей Цой,

Большинство участников дискуссии возмутила неаккуратность водителя, ему указали на нарушения правил дорожного движения и посоветовали быть осторожнее.

Впрочем, нашлись и скептики, которые усмотрели в картинке признаки фотошопа. Однако некоторые участники дискуссии настаивают на том. что собственными глазами видели это и даже стали свидетелями того, как вытаскивали машину после инцидента.

Теги:
дорога, автомобиль, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Микроволновая печь на дне моря у острова Сифнос, Греция
Невероятные находки с морских глубин, или Зачем на дне нужна микроволновка
Стало известно, на чьей могиле установили надгробие в виде iPhone
Ядерное оружие – какое, где и сколько

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054