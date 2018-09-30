Мужчина в Астане висел за окном пятого этажа на глазах соседей - видео

Женщина держала оконную раму закрытой, чтобы бедолага не мог вскарабкаться обратно в квартиру.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Свидетелями семейной ссоры стали жители одного из домов на юго-востоке Астаны (Казахстан).

Люди услышали на улице крики. Выглянув в окно, их взору открылась страшная картина – мужчина висел за окном пятого этажа, еле цепляясь пальцами за подоконник.

Внутри квартиры видна фигура - человек придерживает раму, чтобы несчастный не смог открыть окно и попасть обратно в квартиру.

Как выяснилось позже, это была жена бедолаги.

© Sputnik / Кирилл Каллиников В Астане мужчина спас выпавшего с 10 этажа ребенка

Видеоролик появился на страницах группы astanovka98 в Instagram. В описании говорится, что инцидент произошел в субботу, 29 сентября,

Как указывает агентство "NewTimes.kz", причиной произошедшему послужила семейная ссора, в ходе которой супруг хотел уйти из дома, а его жена закрыла дверь. Тогда он вышел на балкон и пообещал спрыгнуть в случае, если его не пустят обратно. О развитии событий можно судить по ролику.