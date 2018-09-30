Мужчина в Астане висел за окном пятого этажа на глазах соседей - видео

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Свидетелями семейной ссоры стали жители одного из домов на юго-востоке Астаны (Казахстан).
Люди услышали на улице крики. Выглянув в окно, их взору открылась страшная картина – мужчина висел за окном пятого этажа, еле цепляясь пальцами за подоконник.
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29 сентября, Астана, жилой район на Юго-Востоке. Мужчина висит на окне 5-го этажа и руками держится за рамку. С другой стороны, в квартире, предположительно, его жена давит на его пальцы, закрывая окно. Как все началось, пока неизвестно. Но в итоге его все же затянули обратно. ⠀ Когда хотел погулять, но жена не пускала.
Внутри квартиры видна фигура - человек придерживает раму, чтобы несчастный не смог открыть окно и попасть обратно в квартиру.
Как выяснилось позже, это была жена бедолаги.
Видеоролик появился на страницах группы astanovka98 в Instagram. В описании говорится, что инцидент произошел в субботу, 29 сентября,
Как указывает агентство "NewTimes.kz", причиной произошедшему послужила семейная ссора, в ходе которой супруг хотел уйти из дома, а его жена закрыла дверь. Тогда он вышел на балкон и пообещал спрыгнуть в случае, если его не пустят обратно. О развитии событий можно судить по ролику.