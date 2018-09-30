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Разрушения после землетрясения и цунами в Индонезии

Более 37 млн долларов получат пострадавшие от землетрясения в Индонезии

© AFP 2018 / BAY ISMOYO
Происшествия
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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Правительство Индонезии планирует выделить более 37 миллионов долларов для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси.

Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на министра финансов страны.

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Указывается также, что власти не исключают, что сумма будет увеличена.

"В настоящее время правительство стремится сосредоточиться на спасении пострадавших и оказании им помощи. Выделенные средства пока не будут направлены на восстановление инфраструктуры", - заявил главы ведомства Сри Мульяни Индравати.

Число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в городе Палу в Индонезии достигло 832, передает Reuters.

Новые данные о жертвах стихийного бедствия сообщил представитель управления Сутопо Пурво Нугрохо на пресс-конференции в воскресенье.

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Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.




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