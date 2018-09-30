Более 37 млн долларов получат пострадавшие от землетрясения в Индонезии

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Правительство Индонезии планирует выделить более 37 миллионов долларов для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси.

Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на министра финансов страны.

Указывается также, что власти не исключают, что сумма будет увеличена.

"В настоящее время правительство стремится сосредоточиться на спасении пострадавших и оказании им помощи. Выделенные средства пока не будут направлены на восстановление инфраструктуры", - заявил главы ведомства Сри Мульяни Индравати.

Число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в городе Палу в Индонезии достигло 832, передает Reuters.

Новые данные о жертвах стихийного бедствия сообщил представитель управления Сутопо Пурво Нугрохо на пресс-конференции в воскресенье.

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии приближается к 400 >>>

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.