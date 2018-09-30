В Кашкадарьинской области 23 человека отравились на свадьбе

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Кашкадарьинской области накануне было зафиксировано массовое отравление в одном из ресторанов. По данным МЧС республики, с диагнозом "острый гастроэнтерит" госпитализированы 23 жителя области.
"28 сентября сего года 16 человек и 29 сентября 7 человек с постановкой диагнозам "острый гастроэнтерит" госпитализированы в инфекционную больницу города Карши. По их словам, в пятницу, 27 сентября, в связи с празднованием свадьбы, они употребляли разные продукты питания в ресторане "Бахтли оила", — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС добавили, что в настоящее время пострадавшие проходят необходимый курс лечения, угрозы их жизни и здоровью нет.
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Один из самых масштабных инцидентов, связанный с массовым отравлением в республике, произошел в мае этого года в одном из кафе Андижана. Из-за некачественного мороженого в больницу попали около двухсот человек, пятеро из них — в тяжелом состоянии. По итогам расследования владелец заведения был осужден на пять лет условно.
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Еще один резонансный случай произошел в ноябре прошлого года, когда три сестры в Ташкенте скончались после того, как съели шашлык в одном из заведений. Следователи так и не смогли до конца выяснить, что могло стать причиной трагедии - отравление мясом, лекарствами, которые принимали пострадавшие или же вследствие несвоевременного и непрофессионального оказания помощи в больнице.