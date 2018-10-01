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Число отравившихся в Каршкадарье превысило 70 человек

© Sputnik / Варвара Гертье
Происшествия
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Большинство из общего числа пострадавших, а именно 60 человек, — это женщины и девушки. Четверо пострадавших - несовершеннолетние.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В Карши произошло массовое отравление. Свыше 70-ти человек оказались на больничных койках с признаками отравления.

Как сообщает "Газете.uz" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Узбекистана, общее число пострадавших составило 74 человека.

Автомобиль скорой помощи
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Массовое отравление в Кашкадарье: более 20 человек в больнице

Ранее специальные службы заявляли 23 пострадавших.

Указывается, что большинство из общего числа, а именно 60 человек — это женщины и девушки. Четверо пострадавших - несовершеннолетние.

"В ресторане «Бахтли оила» выявлен ряд нарушений. В частности, в столовой заведения отсутствуют комнаты для обработки продукции, не хватает холодильников для хранения скоропортящихся продуктов (мяса и мясных, молока и молочных продуктов, кондитерских изделий). В единственной холодильной камере нарушены правила товарного соседства сырых и готовых продуктов", - сообщает портал.

Столовый инвентарь (столы, разделочные доски, ножи, ведра, кастрюли и т. д.) не промаркирован. Нет условий для мытья посуды, не соблюдается правило очередности. Сотрудники ресторана не проходили медосмотр и минимальные учебные курсы санитарии.

Напомним, массовое отравление гостей, которые праздновали свадьбу в ресторане «Бахтли оила» в Кашкадарьинской области, произошло в пятницу, 27 сентября. Первые пострадавшие с диагнозом "острый гастроэнтерит" поступили в медучреждения 28 сентября.




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