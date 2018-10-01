Съездили на картошку: в ДТП на востоке Таджикистана погибли 7 человек

Двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.

ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. В ДТП в Ляхшском районе на востоке Таджикистана погибли семь человек погибли и пятеро получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

"Авария произошла в воскресенье вечером, когда семья местных жителей возвращалась на грузовой машине со сбора картофеля. Водитель не справился с управлением, машина упала сначала в обрыв, а потом в реку", - сказал собеседник агентства.

Двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.