Дебош в Алмалыке: в МВД объяснили, за что избили майора милиции

МВД Узбекистана прокомментировало появившееся в Сети видео, на котором мужчины избивают майора милиции и срывают с него погоны.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером 22 июня текущего года на ул. Примкулова в городе Алмалык.

"Трое граждан - Эргашев Дониёр Рискулович, Кушнаев Уткирбек Абдувахапович и Эргашев Санжар Абдурасулович - устроили дебош в общественном месте. Они намеренно игнорировали правила поведения, громко кричали и ругались. Местный житель позвал проживающего неподалёку инспектора профилактики ГОВД Алмалыка майора Даврона Рахмонова утихомирить их. Он в это время находился дома и отдыхал после работы", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Далее обстоятельства развивались так: прибывший на место происшествия Рахмонов потребовал от хулиганов прекратить нарушение общественного порядка. Однако они оказали представителю правопорядка активное сопротивление, применили к нему физическую силу, выкрутили руки и стали его оскорблять.

"После того, как Рахмонов обессилел, хулиганы представили его якобы в состоянии алкогольного опьянения, снимая его на видео и сопровождая съёмку комментариями порочащего характера", - уточняет Управление по связям с общественностью МВД.

Примерно в то же время на помощь Рахмонову подоспел сотрудник ГОВД, находившийся на дежурстве по данному району города, старший лейтенант Пулат Валиев.

На самом деле, на месте происшествия не было никакого ресторана, и сотрудники милиции не были пьяны, как представили в своём видео дебоширы.

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По данному факту прокуратурой Ташкентской области в отношении Эргашева Дониёра Рискуловича, Кушнаева Уткирбека Абдувахаповича и Эргашева Санжара Абдурасуловича возбуждено уголовное дело по ст. 219 части 1 (Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и ст 140 (Оскорбление) части 3 п. "а".