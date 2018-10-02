Узбекское ТВ обнародовало кадры задержания депутата УзЛиДеП за взятку

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Депутат Наманганского областного кенгаша народных депутатов, член Либерально-демократической партии Узбекистана Олимжон Тухтаназаров задержан с поличным при получении взятки в размере 500 долларов.

Соответствующий репортаж на эту тему показал "Телеканал 24".

По признанию самого Тухтаназарова, он планировал полученные деньги потратить в личных целях.

"Я вошел в доверие этой женщины, хотел взять деньги и потратить их для семейных нужд", - рассказал коррумпированный депутат.

В сюжете рассказывается, что 20 сентября гражданка И. М. обратилась с заявлением в правоохранительные органы, указав, что работала директором школы в Папском районе Наманганской области, однако 14 ноября 2017 года была осуждена и освобождена от должности.

Женщина не согласилась с решением суда и 3 сентября обратилась к Олимжону Тухтаназарову, который пообещал решить ее проблему за 500 долларов. Заявительница сообщила об этом в органы правопорядка.

В результате 22 сентября Олимжон Тухтаназаров был задержан.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество с использованием служебного положения), статье 28 (соучастие в преступлении) и части 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.

Депутат был задержан с согласия Наманганского областного кенгаша о лишение депутатской неприкосновенности в рамках статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса.

В сообщении отмечается, что в 2015 году Тухтаназаров уже попадался на получении взятки в размере тысячи долларов от некой гражданки Сафоевой. Было возбуждено уголовное дело, однако позже оно было прекращено путем примирения двух сторон.

В республике продолжается борьба со взятками на всех уровнях власти. Справедливости ради надо сказать, что рука правосудия настигает даже высокопоставленных чиновников, замешанных в различных серых схемах.

Так, недавно на взятке попался хоким Юнусабадского района Бахтиёр Абдусаматов. Чиновник был пойман с поличным сотрудниками СГБ в сентябре текущего года при получении взятки в крупном размере, предположительно, за выделение земельных участков.

На прошедшей неделе правоохранители задержали с поличным заместителя хокима Чустского района Наманганской области Шарофиддина Юсупжонова, который требовал 2 тысячи долларов за выделение фермеру земельного участка.

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