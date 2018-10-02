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Преступник за решеткой

В Подмосковье задержали преступников с героином из Центральной Азии

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Оперативникам из отряда специального назначения "Гром"  удалось пресечь сходку уголовных авторитетов.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Подмосковье правоохранители из отряда специального назначения "Гром"   пресекли преступную сходку в одном из ресторанов деревни Трусово Истринского района, сообщает пресс-служба МВД России.

Среди задержанных – в основном уроженцы Центральной Азии.

"При личном досмотре у двух уроженцев Средней Азии в возрасте 29 и 37 лет обнаружены и изъяты свертки с веществом светлого цвета внутри. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой более 5 граммов", - уточняется в сообщении на сайте.

В результате следственные органы возбудили уголовные дела по статье 228 Уголовного кодекса о незаконном приобретении, хранении, переработке наркотических веществ. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги:
Правоохранительные органы, Центральная Азия, Подмосковье



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