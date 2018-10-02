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Паром Regina Seaways

В Балтийском море прогремел взрыв на пароме - возгорание ликвидировали

© Foto: DFDS Lietuva
Происшествия
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В данный момент решается вопрос о буксировке судна и доставке пассажиров в Клайпеду, на борту находятся более 330 человек.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Балтийском море локализовали пожар на литовском пассажирском пароме, сообщает РИА Новости.

В данный момент спасатели решают вопрос о буксировке судна и доставке пассажиров в литовский город Клайпеда.

Взрыв с возгоранием произошел в машинном отделении, такой случай в Балтийском море зафиксирован впервые. Судно находилось в международных водах в 135 километрах от Калининграда.

По предварительным данным на борту находятся 335 человек, из них 37 – члены экипажа, раненых и пострадавших нет.

По сообщениям ВМС, инцидент произошел в особой экономической зоне РФ, уточняет Sputnik Латвия.

Помимо техники из Литвы, к месту происшествия направили несколько российских кораблей – гражданские, военные и пограничные суда.

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Теги:
Взрыв, Море, Латвия



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