Свадебный переполох в Кашкадарье: 90 гостей торжества обратились в больницу

По состоянию 2 октября из 90 пациентов 48 были выписаны и отправлены домой, 42 продолжали лечение в больнице, их состояние оценивалсоь как удовлетворительное.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. В Кашкадарьинской области от отравления пострадали не менее 90 человек, сообщает "Народное слово" со ссылкой на заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Саидмурода Сайдалиева.

По его словам, 28 сентября с 20.00 по 19.30 29 сентября в Кашкадарьинский областной центр инфекционных заболеваний с жалобами обратились 40 человек, с 20.00 29 сентября по 13.00 30 сентября - еще 28 человек, после 13.00 30 сентября — еще 22 человека. Общее количество пришедших к врачам за помощью составило 90 человек.

В результате обследования врачи выявили у них пищевое отравление, всем поставили диагноз "острый гастроэнтерит". Проблемы со здоровьем были вызваны "смешанным потреблением разных видов пищи" 27 сентября на свадебных торжествах в ресторане "Бахтли оила".

© Sputnik / Варвара Гертье Число отравившихся в Каршкадарье превысило 70 человек

В больнице был создали специальный штаб. Были задействованы квалифицированные специалисты Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора.

По состоянию на 12.00 2 октября из 90 пациентов 48 были выписаны и отправлены домой, 42 продолжали лечение в больнице, их состояние оценивалось как удовлетворительное, вскоре их также выпишут, сообщил Сйдалиев.

Для проведения патронажа по домам тех, кто отравился, привлекли 108 специалистов из семейных поликлиник и 40 из городского ЦСЭН.