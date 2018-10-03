Четверо на одного: в Ташкенте ограбили школьника

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. В Учтепинском районе Ташкента 30 сентября четверо неизвестных вырвали у школьника из рук мобильный телефон Samsung, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

"В результате принятых мер за совершение данного преступления установлены и задержаны А.Ж., проживающий в этом же районе, У.Т., проживающий в М.Улугбекском районе, С.И., проживающий в Юнусабадском районе и А.К., проживающий по улице Корхожиота", - уточняется в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.

Согласно статье 164 Уголовного кодекса Узбекистана, разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества с применением насилия наказывается лишением свободы от пяти до 8 лет.

При этом разбой, совершенный повторно рецидивистом, в крупном размере, с проникновением в чужой дом или квартиру, с причинением тяжкого телесного повреждения карается лишением свободы от 10 до 15 лет.