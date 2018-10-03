Великобритания хочет конфисковать незаконные активы Гульнары Каримовой

В среду управление страны по борьбе с мошенничеством подало судебный иск об изъятии объектов в гражданском порядке, согласно законодательству.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Власти Великобритании намерены конфисковать активы, связанные с коррупционными сделками старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сообщает РИА Новости.

По данным управления страны по борьбе с мошенничеством, она приобрела несколько объектов недвижимости незаконным путем. Три из них, считают правоохранители, находятся в Британии и были получены в результате коррупционных сделок в Узбекистане.

В среду ведомство подало судебный иск об их изъятии в гражданском порядке согласно действующему законодательству.

В августе 2015 года Гульнару Каримову приговорили к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, расследуется уголовное дело по ряду других обвинение.

Через два года, в 2017 году стала известна сумма ущерба – около двух миллиардов долларов по нынешнему курсу. Узбекистан настоял на аресте активов в 12 странах, в том числе в России на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов. В декабре 2017-го министерство финансов США также внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского".