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Город Алма-Ата

В Алматы нашли пропавшего 9 лет назад узбекистанца

© Sputnik / П. Манушин
Происшествия
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Гражданину республики 1990 года рождения оказали необходимую морально-психологическую помощь и вручили сертификат для возвращения на родину.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik.  В городе Алматы Жамбылской области Казахстана Министерство внутренних дел обнаружило пропавшего 9 лет назад узбекистанца, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Гражданину Н.Х.Саипову 1990 года рождения оказали необходимую морально-психологическую помощь и вручили сертификат, позволяющий вернуться на родину.

"В результате предпринятых Генконсульством в городе Алматы мер в Жамбылской области (Казахстан) обнаружен гражданин Узбекистана Н.Х.Саипов, 03.09.1990 года рождения, которого родные разыскивали с 2009 года. В соответствии с запросом диппредставительства Министерство внутренних дел Республики Казахстан организовало оперативно-разыскные мероприятия, позволившие установить местонахождение Н.Саипова", - уточняется в сообщении.

Сейчас Саипов вместе с родными возвращается в Узбекистан.

Теги:
Казахстан, Узбекистан, Алма-Ата



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