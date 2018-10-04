В Алматы нашли пропавшего 9 лет назад узбекистанца

Гражданину республики 1990 года рождения оказали необходимую морально-психологическую помощь и вручили сертификат для возвращения на родину.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. В городе Алматы Жамбылской области Казахстана Министерство внутренних дел обнаружило пропавшего 9 лет назад узбекистанца, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Гражданину Н.Х.Саипову 1990 года рождения оказали необходимую морально-психологическую помощь и вручили сертификат, позволяющий вернуться на родину.

"В результате предпринятых Генконсульством в городе Алматы мер в Жамбылской области (Казахстан) обнаружен гражданин Узбекистана Н.Х.Саипов, 03.09.1990 года рождения, которого родные разыскивали с 2009 года. В соответствии с запросом диппредставительства Министерство внутренних дел Республики Казахстан организовало оперативно-разыскные мероприятия, позволившие установить местонахождение Н.Саипова", - уточняется в сообщении.

Сейчас Саипов вместе с родными возвращается в Узбекистан.