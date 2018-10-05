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Преступник за решеткой

В Ташкенте злоумышленник отобрал у женщины миллион сумов

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В УВД Бектемирского района Ташкента в начале октября поступила информация о том, что мужчина ограбил гражданку на миллион сумов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Первого октября, по поступившим документам в УВД Бектемирского района города Ташкента, стало известно, что 30 сентября  Б.А., проживающий в Яшнабадском районе, применив силу, отобрал 1 млн сумов из сумки гражданки Н.Х.", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Согласно статье 164 Уголовного кодекса Узбекистана, разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

При этом, как сообщалось ранее, число грабежей за год в Ташкенте снизилось на примерно 60%.

Теги:
разбой, милиция, Ташкент



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