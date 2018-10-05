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ДТП в Тверской области

В Тверской области в крупном ДТП погибли 13 человек, пострадали четверо

МЧС РФ
Происшествия
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Главное управление МВД России по региону проводит проверку, губернатор пообещал оказать "всю необходимую помощь" семьям погибших.

ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В крупном дорожно-транспортном происшествии в Тверской области погибли 13 человек и пострадали четверо, сообщает РИА Новости.

По информации правоохранительных органов, в Калининском районе на автодороге Тверь - Ржев вблизи села Некрасово столкнулись автобусы ЛиАЗ и Ford.

ДТП в Тверской области
МЧС РФ
ДТП в Тверской области

На место инцидента выехали экипажи ГИБДД, медики и спасатели, руководство полиции и Госавтоинспекции.

По последним данным, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней степени тяжести.

Главное управление МВД России по региону незамедлительно начало проверку, а губернатор области Игорь Руденя пообещал оказать "всю необходимую помощь" семьям пострадавших.

Кроме того, ситуацию возьмут на контроль в Госдуме России.

Теги:
Правоохранительные органы, Тверская область, ДТП



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