В Тверской области в крупном ДТП погибли 13 человек, пострадали четверо

ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В крупном дорожно-транспортном происшествии в Тверской области погибли 13 человек и пострадали четверо, сообщает РИА Новости.
По информации правоохранительных органов, в Калининском районе на автодороге Тверь - Ржев вблизи села Некрасово столкнулись автобусы ЛиАЗ и Ford.
На место инцидента выехали экипажи ГИБДД, медики и спасатели, руководство полиции и Госавтоинспекции.
По последним данным, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней степени тяжести.
Главное управление МВД России по региону незамедлительно начало проверку, а губернатор области Игорь Руденя пообещал оказать "всю необходимую помощь" семьям пострадавших.
Кроме того, ситуацию возьмут на контроль в Госдуме России.