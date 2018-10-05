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Мобильный телефон

В телефоне прилетевшего из РФ пассажира таможенники обнаружили порнографию

© Foto : pixabay.com
Происшествия
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Мужчина, в чьем телефоне находились 189 роликов запрещенного содержания, прилетел в Ургенч рейсом из Санкт-Петербурга.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. В международном аэропорту Ургенча сотрудники таможенной службы задержали пассажира, который пытался провезти 189 видео порнографического характера в своем мобильном телефоне, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Запрещенные видео обнаружили в памяти телефона пассажира, прилетевшего из Санкт-Петербурга, во время таможенного контроля. На гражданина, который пытался пройти по "зеленому коридору", обратил внимание сотрудник таможни.

Сейчас по этому факту ведется расследование.

По данным Государственного таможенного комитета, в течение 2018 года таможенные органы Хорезмской области обнаружили 376 нарушений, в том числе 197 попыток ввоза 17 881 материала порнографического характера.




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