В Казахстане и на Украине зафиксированы случаи сибирской язвы

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Роспотребнадзор сообщил о недавних случаях заболевания сибирской язвой в Казахстане и на Украине.

По данным ведомства, 21 сентября в инфекционной больнице города Усть-Каменогорск от сибирской язвы скончался хозяин частной фермы, где содержался крупный рогатый скот. Первые симптомы заболевания появились у него 12 сентября после употребления в пищу мяса больного животного. Часть мяса он продал местным жителям. О других случаях заражения человека сибирской язвой в данной местности не сообщается. О проведенных противоэпидемических мероприятиях информации нет.

"По информации от 27 сентября Министерства сельского хозяйства Казахстана(МСХК), карантин, введенный в Катон-Карагайском районе на востоке Восточно-Казахстанской области Казахстана 21 сентября по поводу вспышки сибирской язвы будет снят 5 октября", - говорится в сообщении.

После снятия карантина специалисты из Китая проведут инспекционные проверки на 30 предприятиях Казахстана, которые поставляют мясо в Китай. По данным МСХК, весь скот в Казахстане вакцинирован и угрозы распространения сибирской язвы нет.

Министерство здравоохранения Украины также подтвердило, что 2 октября зафиксирован случай заболевания человека кожной формой сибирской язвы в Саратовском районе Одесской области, где 29 сентября пять человек были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы с подозрением на сибирскую язву.

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Специалисты предполагают, что заражение людей произошло в частном хозяйстве населенного пункта Меняйловка при забое больного животного. Для подтверждения диагноза биологические пробы госпитализированных лиц, материалы заболевшего животного и пробы грунта в очаге вспышки направили для лабораторной диагностики в Киев. Референс-лаборатория Минздрава Украины подтвердила диагноз у одного из госпитализированных пациентов. Положительными также оказались результаты исследований мяса забитой коровы и почвы с места ее убоя. С 30 сентября введен карантин на подъездах к Меняйловке и проведен профилактический медосмотр жителей этого населенного пункта, а также введен запрет на вывоз домашнего скота и продуктов животного происхождения. Отмечено, что ситуация находится под контролем местных властей.

Роспотребнадзор призвал россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.

Сибирская язва – острая зоонозная опасная бактериальная инфекция, протекающая у человека чаще в кожной форме, которая может переходить в генерализованную инфекцию с поражением желудочно-кишечного тракта и легких. Возбудитель может длительно сохраняться в почве, оставаясь жизнеспособным. Человек заражается, преимущественно, от больных сельскохозяйственных животных в процессе ухода, переработки и употребления продукции. Инкубационный период составляет от нескольких часов до восьми дней.