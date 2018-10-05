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Задержание преступника

В ГУВД Ташкента объяснили, как подозреваемый получил травмы при задержании

ФСБ РФ
Происшествия
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Шохрух Жураев, Бехзод Нуриддинов и еще пятеро лиц подозреваются в совершении тяжких преступлений в период с 11 августа по 24 сентября.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. ГУВД Ташкента опровергло появившуюся в социальных сетях и некоторых СМИ информацию о том, что задержание подозреваемых в совершении тяжких преступлений Шохруха Жураева и Бехзода Нуриддинова было незаконным и проходило с применением силы.

Жураев, Нуриддинов и еще пятеро лиц подозреваются в совершении тяжких преступлений в период с 11 августа по 24 сентября.

Задержание подозреваемых в совершении тяжких преступлений Шохруха Жураева и Бехзода Нуриддинова
© ГУВД г. Ташкента
Задержание подозреваемых в совершении тяжких преступлений Шохруха Жураева и Бехзода Нуриддинова

Как пояснили правоохранители, травмы, которые видны на опубликованном в интернете фото с задержания, Бехзод Нуриддинов получил в результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного при попытке скрыться от сотрудников ГУВД.

"Бехзод не справился с управлением автомобиля и врезался в бетонное ограждение на улице Мойкургон в Алмазарском районе. Медицинская помощь ему была оказана",- говорится в сообщении.

Всем участникам преступной группы предъявлено обвинение по части 3 статьи 164 ("Разбой") Уголовного кодекса Узбекистана. Суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

 

 




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