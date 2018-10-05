В Москве при обрушении строительных лесов пострадали узбекские рабочие

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Упавшие со строительных лесов на западе Москвы восемь рабочих, по предварительным данным, граждане Узбекистана, все они госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Строительные леса обрушились на новостройке вблизи дома 2Г на улице Минской.

Для эвакуации пострадавших рабочих задействовали вертолеты санитарной авиации, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра (МАЦ).

"Авиамедицинские бригады оказали специализированную помощь двум особо тяжело пострадавшим, подготовили их к эвакуации по воздуху. После экипажи санитарных вертолетов эвакуировали пострадавших в лечебные учреждения Москвы", - пояснил собеседник агентства.

Инцидент произошел на стройплощадке ЖК "Снегири" на западе Москвы.