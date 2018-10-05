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Специальная комиссия расследует причины падения МиГ-29 в Подмосковье

© Sputnik / Павел Львов
Происшествия
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По данным Объединенной авиастроительной корпорации, причиной могла стать неполадка в системе управления.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Причины крушения истребителя МиГ-29 в Московской области будет расследовать специальная комиссия, передает телеканал Russia Today.

Об этом журналистам сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

По предварительным данным, причиной могла стать неполадка в системе управления самолета.

Днем в пятницу в районе деревни Дмитровское упал истребитель МиГ-29, оба пилота успели катапультироваться – они смогли увести самолет от жилых построек, он упал в безлюдном месте.

Истребитель выполнял учебно-тренировочный полет. Это экспериментальная модификация, еще не переданная в эксплуатацию. Истребитель принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М.Громова.

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Теги:
Подмосковье, Крушение, Самолет



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